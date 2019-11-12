Zirve bizi çağırıyor
İlk 6 haftada 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde etti. 13 puanla 8. sıraya yükselen Kartal, liderle puan farkını 3’e düşürdü.
Beşiktaş, kötü başladığı sezonda 7. haftadan itibaren ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olmayı başardı. Beşiktaş, son 5 haftada ligde en çok puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde etti. Ligin 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen ve son sezonların en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, buna rağmen zirve yarışına girmeyi başardı.
YARIŞA ORTAK OLDULAR
Sezonun 6 haftalık bölümünde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta topladığı 13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya kadar yükseldi. Siyahbeyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sezonun 6. haftasında 5 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 11. hafta sonunda bu farkı 3'e kadar düşürdü. Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.
RAKİPLERİ GEÇTİ
Ligde lider durumda bulunan Sivas, son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırırken; söz konusu dönemde Başakşehir ve Yeni Malatyaspor 11'er, Trabzon ve G.Saray ise 10'ar puan aldı. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 9 puan topladı. Ligin 6. haftasında lider durumda bulunan Alanyaspor ise sonraki 5 karşılaşmada 5 puan elde edebildi.
DEFANS ÇIKIŞTA
Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan siyah-beyazlılar, bunu da artıya çevirmeyi başardı. Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1'e çıkardı. Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yiyen ve G.Birliği ile ligin en kötü savunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta en iyi savunma yapan takım oldu.
- 12.11.2019
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