Muhteşem geri dönüş
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu. Sakatlığı nedeniyle 3 maç formasından ayrı kalan N’Koudou Denizli maçında attığı golle takımına zaferi getiren isim oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu. Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen N'Koudou, Denizlimaçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi. Denizli'yi N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Fransız yıldızın dönüşü teknik ekibi mutlu etti. Denizli karşısında 60. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyahbeyazlılara galibiyet üçlüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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