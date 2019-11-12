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Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

'ın yeni transferi N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu. Sakatlığı nedeniyle 3 maç formasından ayrı kalan N’Koudou Denizli maçında attığı golle takımına zaferi getiren isim oldu.

'ın yeni transferi N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu. mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen N'Koudou, Denizlimaçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi. Denizli'yi N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Fransız yıldızın dönüşü teknik ekibi mutlu etti. Denizli karşısında 60. dakikada 'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyahbeyazlılara galibiyet üçlüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.
  1. 12.11.2019
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