Elneny var sorun yok
Beşiktaş, Mısırlı yıldız Elneny'nin forma giydiği maçlarda dirençli futboluyla dikkat çekerken, son 4 lig karşılaşmasında da kalesinde sadece 1 gol gördü.
Beşiktaş'ta Denizlispor maçında alınan galibiyet, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı duruma getirirken, futbolcuların bireysel performansları da yüzleri güldürüyor. Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alarak takımını yalnız bırakan Elneny'nin dönüşü, Abdullah Avcı'nın orta sahadaki elini güçlendirdi. Atiba ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Mısırlı futbolcu, Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Atiba ile birlikte savunmaya yaptığı yardımın yanı sıra Kartal'ın ataklarında da önemli rol oynayan Elneny, Abdullah Avcı'nın değişilmezleri arasına girdi.
- 12.11.2019
Elneny var sorun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.