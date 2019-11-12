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12 Kasım 2019, Salı
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var sorun yok

Elneny var sorun yok

, Mısırlı yıldız 'nin forma giydiği maçlarda dirençli futboluyla dikkat çekerken, son 4 lig karşılaşmasında da kalesinde sadece 1 gol gördü.

'ta Denizlispor maçında alınan galibiyet, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı duruma getirirken, futbolcuların bireysel performansları da yüzleri güldürüyor. Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alarak takımını yalnız bırakan 'nin dönüşü, 'nın orta sahadaki elini güçlendirdi. Atiba ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Mısırlı futbolcu, Ankaragücü, , ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Atiba ile birlikte savunmaya yaptığı yardımın yanı sıra 'ın ataklarında da önemli rol oynayan Elneny, Abdullah Avcı'nın değişilmezleri arasına girdi.

  1. 12.11.2019
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