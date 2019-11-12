İlk kez ‘artı’ averaja çıktı
Denizli'yi 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez averajını 'artı' yaptı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja yükseldi.
Denizli'yi 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez averajını 'artı' yaptı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja yükseldi. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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