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12 Kasım 2019, Salı
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İlk kez ‘artı’ averaja çıktı

İlk kez ‘artı’ averaja çıktı

'yi mağlup ederek puanını 18 yapan , bu sezon ligde ilk kez averajını 'artı' yaptı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja yükseldi.

'yi mağlup ederek puanını 18 yapan , bu sezon ligde ilk kez averajını 'artı' yaptı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja yükseldi. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.
  1. 12.11.2019
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