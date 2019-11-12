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12 Kasım 2019, Salı
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Torunoğulları bekleniyor

Torunoğulları bekleniyor

Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen 'ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak.

Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen 'ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak. Teknik direktör ve yardımcılarıyla daha önce bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, devre arası transferlerini kampına yetiştirmek için mesaiyi erken açacak.
  1. 12.11.2019
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