Torunoğulları bekleniyor
Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak.
Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarıyla daha önce bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, devre arası transferlerini Antalya kampına yetiştirmek için mesaiyi erken açacak.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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