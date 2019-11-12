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12 Kasım 2019, Salı
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Potoda rakip Falco

Potoda rakip Falco

'nin 5. haftasında temsilcisi Falco'yu konuk edecek. ve 'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

'nin 5. haftasında temsilcisi Falco'yu konuk edecek. ve 'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyahbeyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.
  1. 12.11.2019
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