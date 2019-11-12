Potoda rakip Falco
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyahbeyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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