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12 Kasım 2019, Salı
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Orman gitti bıraktı

Orman gitti Kalde bıraktı

Geldiği günden bu yana kaynak arayışında bulunan yönetimine, forma sponsoru 'den kötü haber geldi.

Geldiği günden bu yana kaynak arayışında bulunan yönetimine, forma sponsoru 'den kötü haber geldi. 'ın istifa edip kulübü bırakması sonrası Kalde'nin yeni sezon sponsorluk anlaşmasını uzatmayacağını kulüp yetkililerine bildirdiği öğrenildi. Kalde firması Fikret Orman'a yakınlığı ile biliniyordu.
  1. 12.11.2019
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