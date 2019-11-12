Orman gitti Kalde bıraktı
Geldiği günden bu yana kaynak arayışında bulunan Ahmet Nur Çebi yönetimine, forma sponsoru Kalde'den kötü haber geldi.
Geldiği günden bu yana kaynak arayışında bulunan Ahmet Nur Çebi yönetimine, forma sponsoru Kalde'den kötü haber geldi. Fikret Orman'ın istifa edip kulübü bırakması sonrası Kalde'nin yeni sezon sponsorluk anlaşmasını uzatmayacağını kulüp yetkililerine bildirdiği öğrenildi. Kalde firması Fikret Orman'a yakınlığı ile biliniyordu.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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