Yönetimden Avcı’ya destek! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yönetimden Avcı’ya destek!

Yönetimden Avcı’ya destek!

Yönetimden Avcı’ya destek!

yönetiminde alınan galibiyetler sonrasında yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasına inen yönetici Kocadağ, 'ya destek verdi.

yönetiminde alınan galibiyetler sonrasında yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasına inen yönetici Kocadağ, 'ya destek verdi. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı.
  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yönetimden Avcı’ya destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN