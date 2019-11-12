Yönetimden Avcı’ya destek!
Beşiktaş yönetiminde alınan galibiyetler sonrasında yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasına inen yönetici Emre Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.
Beşiktaş yönetiminde alınan galibiyetler sonrasında yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasına inen yönetici Emre Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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