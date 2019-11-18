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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'dan çıkarması

Ada'dan Vida çıkarması

, Hırvat stoper için 10 milyon euro bütçe belirledi İngiliz basını da “Onu almak çok iyi bir ticaret olacaktır” diye yazdı.

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan 'ta gözler diğer taraftan stratejisine çevrildi. Siyah- beyazlılarda, ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanacak. Bunların ilki de olacak gibi... Hırvat stopere ekibi 'ın talip olduğu iddia edildi. basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı yazıldı. hammers. news sitesinde yer alan haberde Vida'nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı. Ayrıca Vida için, "'nda tam bir savaşçıydı. Kariyerinde 3 lig şampiyonluğu var. Onu almak iyi bir ticaret olacaktır" yorumu yapıldı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu söylemişti. Domagoj Vida'nın sözleşmesi 2022'de sona erecek. Öte yandan Vida bu sezon ligde 10 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

  1. 18.11.2019
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