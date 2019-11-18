Ada'dan Vida çıkarması

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan transfer stratejisine çevrildi. Siyah- beyazlılarda, ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanacak. Bunların ilki de Vida olacak gibi... Hırvat stopere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı yazıldı. hammers. news sitesinde yer alan haberde Vida'nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı. Ayrıca Vida için, "Dünya Kupası'nda tam bir savaşçıydı. Kariyerinde 3 lig şampiyonluğu var. Onu almak iyi bir ticaret olacaktır" yorumu yapıldı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu söylemişti. Domagoj Vida'nın sözleşmesi 2022'de sona erecek. Öte yandan Vida bu sezon ligde 10 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.