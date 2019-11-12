Umut’a serum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Umut’a serum

Umut’a serum

Umut’a serum

, rahatsızlığı sebebiyle Braga maçında sahada yer alamamış, Denizlispor maçında ise sahaya kontroller sonrası çıkmıştı. Avcı'nın ardından aynı salgına golcü futbolcu de yakalandı.

, rahatsızlığı sebebiyle Braga maçında sahada yer alamamış, Denizlispor maçında ise sahaya kontroller sonrası çıkmıştı. Avcı'nın ardından aynı salgına golcü futbolcu de yakalandı. Oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Bir salgın var, Umut serum tedavisi görüyor" diye konuştu.
  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut’a serum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN