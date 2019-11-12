Umut’a serum
Abdullah Avcı, rahatsızlığı sebebiyle Braga maçında sahada yer alamamış, Denizlispor maçında ise sahaya kontroller sonrası çıkmıştı. Avcı'nın ardından aynı salgına golcü futbolcu Umut Nayir de yakalandı.
Abdullah Avcı, rahatsızlığı sebebiyle Braga maçında sahada yer alamamış, Denizlispor maçında ise sahaya kontroller sonrası çıkmıştı. Avcı'nın ardından aynı salgına golcü futbolcu Umut Nayir de yakalandı. Oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Bir salgın var, Umut serum tedavisi görüyor" diye konuştu.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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