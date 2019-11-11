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Turgay Demir: Birileri futboldan kaos mu çıkarmaya çalışıyor?

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında "Birileri futboldan kaos mu çıkarmaya çalışıyor diye çok merak ediyorum" dedi.

Turgay Demir'in açıklamaları şöyle:

"Şöyle bir tez var, doğrudur, yanlıştır bilemem ama onu devlet bilir, devletin istihbaratçıları bilir ama birileri futboldan kaos mu çıkarmaya çalışıyor diye çok merak ediyorum. Trabzon maçına bakıyorum, Beşiktaş maçına bakıyorum... İzlediğim diğer maçlara bakıyorum, hakemlerde garip bir tavır var. "

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11 Kasım 2019 , Pazartesi
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