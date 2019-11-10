Erman Toroğlu: Pozisyon kırmızı kart
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Denizlispor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
16. dakika Caner Erkin'e yapılan hareketi değerlendiren Toroğlu, "Bergdich'in Caner'e yaptığı müdahale kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
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