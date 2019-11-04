Marcelo Lyon'da istenmeyen adam ilan edildi

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Guedes ile taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Toulouse ile oynanan mücadelede forma giymeyen tecrübeli futbolcu saha kenarında ısınırken, bir grup Lyon'lu tarafından ıslıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica maçı sonrası havalimanında da tepki gösterilen Marcelo'nun sonraki maçlarda da teknik direktörü tarafından oynatılmayacağı iddia edildi.

L'Equipe Gazetesi de konuya ilişkin özel bir haber kaleme aldı. "Lyon taraftarlarıyla Marcelo savaş halinde" başlığı ile verilen haberde Lyon'nun Marcelo ile taraftarlar arasında yaşadığı sorunu bir an önce çözmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı.



