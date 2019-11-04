Marcelo Lyon'da istenmeyen adam ilan edildi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Marcelo 'da istenmeyen adam ilan edildi

Marcelo Lyon'da istenmeyen adam ilan edildi

Olympique 'da forma giyen 'ın eski defans oyuncusu 'in taraftarlarla arası iyice açılıyor. Brezilyalı futbolcu son olarak Toulouse maçında ısınırken taraftarların hakaretlerine maruz kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique 'da forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu ile taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Toulouse ile oynanan mücadelede forma giymeyen tecrübeli futbolcu saha kenarında ısınırken, bir grup Lyon'lu tarafından ıslıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde oynanan maçı sonrası havalimanında da tepki gösterilen Marcelo'nun sonraki maçlarda da teknik direktörü tarafından oynatılmayacağı iddia edildi.

L'Equipe Gazetesi de konuya ilişkin özel bir haber kaleme aldı. "Lyon taraftarlarıyla Marcelo savaş halinde" başlığı ile verilen haberde Lyon'nun Marcelo ile taraftarlar arasında yaşadığı sorunu bir an önce çözmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı.


  1. 04.11.2019
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