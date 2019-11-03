Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı Real Madrid olacak
Fransız ekibi PSG'nin iki sezon önce Monaco'dan kadrosuna kattığı Kylian Mbappe'nin geleceği ile ilgili Monaco'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev'den çarpıcı bir açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Monaco'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, Telefoot'ta katıldığı bir programda yıldız futbolcunun bir sonraki durağının Real Madrid olacağını söyledi.
Vasilyev ayrıca Mbappe'nin, 2017 yazında Real Madrid'e değil de PSG'ye gitmesiyle ilgili ise şunları dile getirdi:
Mbappe bana o dönem gelip dedi ki 'Vadim, içimden Real'e gitmenin çok erken olacağını hissediyorum. Ülkemde yalnızca bir yıl oynadım ve ben Parisliyim. Ülkemi bu şekilde terk etmek istemiyorum. Burada büyük bir oyuncu olacağım. Real biraz bekleyecek.
- 03.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı Real Madrid olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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