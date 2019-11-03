Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı Real Madrid olacak

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Monaco'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, Telefoot'ta katıldığı bir programda yıldız futbolcunun bir sonraki durağının Real Madrid olacağını söyledi.

Vasilyev ayrıca Mbappe'nin, 2017 yazında Real Madrid'e değil de PSG'ye gitmesiyle ilgili ise şunları dile getirdi:

Mbappe bana o dönem gelip dedi ki 'Vadim, içimden Real'e gitmenin çok erken olacağını hissediyorum. Ülkemde yalnızca bir yıl oynadım ve ben Parisliyim. Ülkemi bu şekilde terk etmek istemiyorum. Burada büyük bir oyuncu olacağım. Real biraz bekleyecek.