Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı Real Madrid olacak - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı olacak

Vasilyev: Mbappe'nin bir sonraki durağı Real Madrid olacak

Fransız ekibi 'nin iki sezon önce 'dan kadrosuna kattığı 'nin geleceği ile ilgili Monaco'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev'den çarpıcı bir açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de forma giyen 'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan 'nun eski başkan yardımcısı Vadim Vasilyev, Telefoot'ta katıldığı bir programda yıldız futbolcunun bir sonraki durağının olacağını söyledi.

Vasilyev ayrıca Mbappe'nin, 2017 yazında Real Madrid'e değil de 'ye gitmesiyle ilgili ise şunları dile getirdi:

Mbappe bana o dönem gelip dedi ki 'Vadim, içimden Real'e gitmenin çok erken olacağını hissediyorum. Ülkemde yalnızca bir yıl oynadım ve ben Parisliyim. Ülkemi bu şekilde terk etmek istemiyorum. Burada büyük bir oyuncu olacağım. Real biraz bekleyecek.

  1. 03.11.2019
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