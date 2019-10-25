Kylian Mbappe Real Madrid Başkanı Perez'i büyüledi
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulüp yöneticilerine WhatsApp'tan attığı mesaj ortaya çıktı. Başkan Perez'in yöneticilere Mbappe'yle ilgili övgü dolu sözler kullandığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'ya hayran olduğu ortaya çıktı.
AS'ta yer alan habere göre kulüp yöneticilerine WhatsApp üzerinden mesaj atan Başkan Perez, Fransız futbolcunun hat-trick yaptığı Club Brugge maçıyla ilgili, "Mbappe'yi gördünüz mü? Bizim Bernabeu'da zorlandığımız Brugge'a neler yaptı" ifadelerini kullandı.
İspanyol basınına göre eflatun-beyazlı ekibin 2020 yılındaki hedefi Kylian Mbappe.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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