Kylian Mbappe Real Madrid Başkanı Perez'i büyüledi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'ya hayran olduğu ortaya çıktı.

AS'ta yer alan habere göre kulüp yöneticilerine WhatsApp üzerinden mesaj atan Başkan Perez, Fransız futbolcunun hat-trick yaptığı Club Brugge maçıyla ilgili, "Mbappe'yi gördünüz mü? Bizim Bernabeu'da zorlandığımız Brugge'a neler yaptı" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınına göre eflatun-beyazlı ekibin 2020 yılındaki hedefi Kylian Mbappe.



