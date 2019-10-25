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25 Ekim 2019, Cuma
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Başkanı Perez'i büyüledi

Kylian Mbappe Real Madrid Başkanı Perez'i büyüledi

Başkanı 'in kulüp yöneticilerine 'tan attığı mesaj ortaya çıktı. Başkan Perez'in yöneticilere Mbappe'yle ilgili övgü dolu sözler kullandığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga ekiplerinden 'de başkan 'in, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı 'ya hayran olduğu ortaya çıktı.

AS'ta yer alan habere göre kulüp yöneticilerine üzerinden mesaj atan Başkan Perez, Fransız futbolcunun hat-trick yaptığı maçıyla ilgili, "Mbappe'yi gördünüz mü? Bizim Bernabeu'da zorlandığımız Brugge'a neler yaptı" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınına göre eflatun-beyazlı ekibin 2020 yılındaki hedefi Kylian Mbappe.


  1. 25.10.2019
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