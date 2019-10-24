Sergio Ramos'a 1 milyon euro vergi cezası

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır." ifadesini kullandı.

İspanya'da bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.