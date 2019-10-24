Sergio Ramos'a 1 milyon euro vergi cezası - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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'a 1 milyon euro vergi cezası

Sergio Ramos'a 1 milyon euro vergi cezası

ve 'in kaptanı 'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon euro para cezası kesildi. İspanya Maliyesi, 2012-2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyon euro para cezası verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır." ifadesini kullandı.

'da bu zamana kadar , , Javier Mascherano, , , , Marcelo ve teknik direktör gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 17:53
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