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24 Ekim 2019, Perşembe
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'da Emery beklentileri karşılayamadı

Arsenal'da Emery beklentileri karşılayamadı

İngiltere takımlarından 'da Fransız teknik adam 'in koltuğuna oturan İspanyol Unai Emery, 1,5 yıllık görev süresinde başkent ekibinde beklentileri karşılamaktan uzak bir performans sergiledi.

70 yaşındaki Wenger, ekibindeki 22 yıllık kariyerine alınan kötü sonuçlar ve taraftarların yoğun baskısının ardından 2018 Mayıs'ında nokta koyarken, büyük umutlarla takımın başına getirilen halefi Emery, 480 günlük görev süresinde Fransız meslektaşını aratmayacak işlere imza atamadı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste 'ni kazanan, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan 47 yaşındaki Emery, ve 'nin domine ettiği 'de taraftarlarının 15 yıllık şampiyonluk özlemine son vermekten uzak bir görüntü çizdi.

TABLO DEĞİŞMEDİ
Arsenal'ın başında Premier Lig'de 47 maça çıkan Emery, Wenger'in son 47 karşılaşmadaki performansıyla hemen hemen aynı bir tablo ortaya koydu.

Wenger, Arsenal ile çıktığı son 47 lig mücadelesinde 26 galibiyet alırken, takımı 17 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. 25 galibiyet alan Emery yönetimindeki Arsenal ise 10 maçı gol yemeden tamamladı.

Wenger'in Arsenal'i 90 gol atıp 59 gol yerken, Emery'nin Arsenal'i 86 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde 63 gol gördü.

TARAFTAR MESUT ÖZİL'İ ÖZLEDİ
döneminde 'e 42,5 milyon sterlin bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Türk asıllı Alman futbolcu 'in yıldızı Emery ile bir türlü barışmadı.

Londra ekibine geldiği ilk sezon 10 golü hazırlayan, Wenger dönemindeki 5 sezonda ise toplam 54 asist, 27 gollük performansıyla takımın skor yüküne büyük katkı sağlayan Mesut Özil, Emery yönetiminde ise geçen sezonu 2 asistle tamamladı.

Özil'i antrenmanlarda yetersiz bulduğu basına yansıyan Emery, 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'in geride kalan 9 haftasında sadece bir kez ilk 11'de şans verdi.

Arsenal, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin hemen başında 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle lider Liverpool'un 10 puan gerisine düşse de Emery'nin Mesut Özil'le ilgili tutumu değişmedi.

Özil, Arsenal'da ilk maçına çıktığı haftadan itibaren takımı adına 522 golle sonuçlanabilecek fırsat oluştururken, bu rakam 'de 272, 'da 190'da kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'DEN KOPTU
Arsenal, Arsene Wenger döneminde neredeyse vazgeçilmezi olduğu UEFA 'nde son üç yıldır mücadele edemiyor.

17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bilet alan Wenger, son yılında başkent temsilcisini UEFA Avrupa Ligi'nde götürünce eleştirilerin dozu artmıştı.

Arsenal'daki ilk yılında UEFA Avrupa Ligi'nde final gören Emery, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea'ye finalde kaybederken, geçen sezon ligi beşinci sırada bitirerek bu yıl da Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında mücadele etmekten kurtulamadı.

  1. 24.10.2019
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