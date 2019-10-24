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Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı
Altınordu bu sezon TFF 1.Lig'de umduğunu bulamasa da Avrupa devleri genç yıldızları yakın takibe aldı. Çağlar ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarını Avrupa'nın devlerine gönderen Altınordu'nun yıldızını transfer etmek için M.City devreye girdi. İşte o isim...
24 Ekim 2019 Perşembe 13:18
Güncelleme: 24.10.2019 13:33
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Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Türk futbolculara olan ilgisi gün geçtikçe artıyor.
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Tecrübeli teknik adam Çağlar Söyüncü'nün ardından bir ismi daha takibe aldı.
Guardiola, Altınordu'nun 15 yaşındaki futbolcusunu kadroya katmak istiyor. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de kötü günler yaşayan ve ateş hattında olan Altınordu'da yeni gözde Burak İnce oldu. Altay ile geçen hafta oynanan derbi maçta İngiltere'nin önemli kulüplerinden ManchesterCity'nin oyuncu izleme komitesinden görevli bir teknik adam Burak İnce'yi izlemeye geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre; City yetkilisinin 15 yaşındaki futbolcu hakkında not tuttuğu ve ilerleyen haftalarda canlı izlemek için tekrar Türkiye'ye geleceği bildirildi. Burak İnce henüz 18 yaşını doldurmadığı için Ada ekibinin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.