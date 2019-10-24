Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Yeni Asır'ın haberine göre; City yetkilisinin 15 yaşındaki futbolcu hakkında not tuttuğu ve ilerleyen haftalarda canlı izlemek için tekrar Türkiye'ye geleceği bildirildi. Burak İnce henüz 18 yaşını doldurmadığı için Ada ekibinin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.

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