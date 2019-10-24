Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Altınordu bu sezon TFF 1.Lig'de umduğunu bulamasa da Avrupa devleri genç yıldızları yakın takibe aldı. Çağlar ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarını Avrupa'nın devlerine gönderen Altınordu'nun yıldızını transfer etmek için M.City devreye girdi. İşte o isim...
24 Ekim 2019 Perşembe 13:18 Güncelleme: 24.10.2019 13:33
Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Türk futbolculara olan ilgisi gün geçtikçe artıyor.

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Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Tecrübeli teknik adam Çağlar Söyüncü'nün ardından bir ismi daha takibe aldı.

Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Guardiola, Altınordu'nun 15 yaşındaki futbolcusunu kadroya katmak istiyor. İşte detaylar...

Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

TFF 1. Lig'de kötü günler yaşayan ve ateş hattında olan Altınordu'da yeni gözde Burak İnce oldu. Altay ile geçen hafta oynanan derbi maçta İngiltere'nin önemli kulüplerinden Manchester City'nin oyuncu izleme komitesinden görevli bir teknik adam Burak İnce'yi izlemeye geldi.

Pep Guardiola'nın izlediği 15 yaşındaki Türk ortaya çıktı

Yeni Asır'ın haberine göre; City yetkilisinin 15 yaşındaki futbolcu hakkında not tuttuğu ve ilerleyen haftalarda canlı izlemek için tekrar Türkiye'ye geleceği bildirildi. Burak İnce henüz 18 yaşını doldurmadığı için Ada ekibinin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.

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