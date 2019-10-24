FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti. A Milli Futbol Takımı, ekim ayında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Milli Takımımızın sıralaması bu sonuçlara göre değişti. İşte En güncel FIFA ülkeler sıralaması

24 Ekim 2019 Perşembe 12:44 Güncelleme: 24.10.2019 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





