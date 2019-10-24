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FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
FIFA ekim ayı dünyası sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan sıralamaya göre listenin zirvesi değişmedi. İlk sırada yer alan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti. A Milli Futbol Takımı, ekim ayında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken, Fransa ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Milli Takımımızın sıralaması bu sonuçlara göre değişti. İşte En güncel FIFA ülkeler sıralaması
24 Ekim 2019 Perşembe 12:44
Güncelleme: 24.10.2019 12:46
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, listede yükselişe geçti.
Ay-yıldızlıların Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.
İşte sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve Türkiye'nin yeri: