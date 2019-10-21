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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Klopp'tan 'a taktik eleştirisi

Klopp'tan Manchester United'a taktik eleştirisi

'un ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Alman teknik adam Klopp, üç yıldır galip gelemediği 'da rakiplerinin sadece savunmaya odaklanmasından şikayetçi. Maç sonunda yaptığı açıklamada kızgınlığını gizlemeyen Klopp, "Biz ne zaman buraya gelsek, bu yıl, geçen yıl, bir önceki yıl, onlar sadece savunma yaptı. Mazeret yok, buradan daha iyisini yaparak dönmeyi bekliyorduk ancak böyle takımlara karşı oynayamazsınız. Bu bir eleştiri değil, gerçek." ifadelerini kullandı.

lideri 'un Jurgen Klopp, 'ın savunma ağırlıklı futbolunu eleştirdi.

Karşılaşmayı için yorumlayan Portekizli teknik adam ise eski takımının Liverpoola'a karşı eksiklerle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Geride 5 futbolcuyla oynadılar, katı savunma yaptılar ve geçişe izin vermediler. Klopp, menüyü beğenmedi, et seviyordu balık geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adamın açık bir hüsran yaşadığını savunan Mourinho, "Liverpool, olağanüstü bir durumda ancak gibi özel bir yerde kazanamadı. Klopp, bunu hiç yapamadı." dedi.

Manchester United, lige 8'de 8 yaparak başlayan Liverpool karşısında 36. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. 85. dakikada Adam Lallana ile eşitliği yakalayan Liverpool, maçın berabere bitmesiyle bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

Maça 3-4-1-2 dizilişiyle başlayan Manchester United ise Andreas Pereira'nın geriye yaslanmasıyla önce 3-5-2, rakibinin baskıyı artırmasıyla da 5-4-1 dizilişiyle skor avantajını korumaya çalıştı.

  1. 21.10.2019
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