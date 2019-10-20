Manchester United Liverpool'a 'dur' dedi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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'a 'dur' dedi!

Manchester United Liverpool'a 'dur' dedi!

İngiltere 'in 9. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kalarak rakibinin üst üste 17 karşılaşma kazanma serisini sona erdirdi.

'in 9. haftasında , Stadı'nda lider 'u ağırladı.

Ev sahibi takım, 36. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.

Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Böylece lige 8'de 8 ile başlayan Liverpool, ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 25 yapan Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Manchester United, 10 puana ulaştı.

Bu arada geçen sezon da dahil edildiğinde ligde bu maça kadar üst üste 17 karşılaşma kazanan Liverpool, 2017'nin ağustos ile aralık ayları arasında peş peşe 18 kez galip gelen Manchester City'nin üst seviye liglerdeki rekor serisini egale edemedi.

  1. 20.10.2019
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