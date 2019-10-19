Manchester City deplasmanda kazandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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deplasmanda kazandı

Manchester City deplasmanda kazandı

'in 9. haftasında , deplasmanda 'ı ilk yarının sonlarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon , Selhurst Park'ta 'ın konuğu oldu.

Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.

  1. 19.10.2019
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