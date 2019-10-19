Manchester City deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı ilk yarının sonlarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.
- 19.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- İşte Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler
- Fenerbahçe - Denizlispor | İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!
- Başakşehir - Göztepe maçından kareler...
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! 'Biz böyle daha çok Merih'ler kaybederiz'
- Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti
Manchester City deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.