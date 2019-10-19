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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü performansıyla izleyenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Genç stoper daha şimdiden en iyiler listesine girmeyi başardı ve Manchester United'ın Harry Maguire transferini sorgulattı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:41
Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

Milli takımın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü, İngiliz basınını etkilemeye devam ediyor. Leicester City forması giyen başarılı futbolcu, daha şimdiden en iyiler listesine girdi.

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Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

Daily Mail'in belirlediği, Premier Lig'de sezon başından bu yana en iyi 11 kadrosunda yer alan Çağlar hakkında gazete, Harry Maguire'a gönderme yaparak "Manchester United Leicester'dan yanlış stoperi mi transfer etti?" sorusunu sordu. İşte Premier Lig'in şu ana kadarki en iyi 11'i;

Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

Kaleci: Aaron Ramsdale - Bournemouth

Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

Sağ bek: Ricardo Pereira - Leicester City

Çağlar Söyüncü şimdiden en iyiler listesinde!

Stoper: Çağlar Söyüncü - Leciester City

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