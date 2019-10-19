İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü performansıyla izleyenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Genç stoper daha şimdiden en iyiler listesine girmeyi başardı ve Manchester United'ın Harry Maguire transferini sorgulattı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ekim 2019 Cumartesi 13:41
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Milli takımın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü, İngiliz basınını etkilemeye devam ediyor. Leicester City forması giyen başarılı futbolcu, daha şimdiden en iyiler listesine girdi.
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Daily Mail'in belirlediği, Premier Lig'de sezon başından bu yana en iyi 11 kadrosunda yer alan Çağlar hakkında gazete, Harry Maguire'a gönderme yaparak "ManchesterUnited Leicester'dan yanlış stoperi mi transfer etti?" sorusunu sordu. İşte Premier Lig'in şu ana kadarki en iyi 11'i;