Daily Mail'in belirlediği, Premier Lig'de sezon başından bu yana en iyi 11 kadrosunda yer alan Çağlar hakkında gazete, Harry Maguire'a gönderme yaparak "Manchester United Leicester'dan yanlış stoperi mi transfer etti?" sorusunu sordu. İşte Premier Lig'in şu ana kadarki en iyi 11'i;