Liverpool'un yıldızı Mane yaptıklarıyla 'helal olsun' dedirtiyor
Geçtiğimiz sezon Liverpool'un kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası ve Süper Kupa'da büyük pay sahibi olan Sadio Mane, attığı goller harici saha dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Liverpool'dan haftalık 200 bin euro kazanan Sadio Mane, parasını kendinden çok ülkesi Senegal ve Afrika için harcamayı tercih ediyor.
Senegalli oyuncu yaptığı yardımlar ile Afrika'da yaşanan açlık, eğitim, barınma gibi konulara çözüm bulmaya çalışıyor.
"İNSANLARA YARDIM EDEBİLİRİM"
Yaptığı yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat, 2 tane uçak isteyeyim? Bu kadar şey benim ya da dünya için ne yapabilir? Bir zamanlar açtım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Zor günler geçirdim, çıplak ayakla futbol oynadım. Eğitimim yok fakat bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum ve insanlarıma yardım edebilirim" dedi.
AİLELERE HER AY 70 EURO ÖDEME
Temmuz ayında Senegal'e açtığı okul ile ilgilide konuşan Mane, "Bir okul, stadyum yaptırdım ve temiz kıyafet, ayakkabı ve yiyecek temin ettim. Burada bulunan fakir insanlara aylık 70 euro ödeme yapıyorum ve bu sayede ailelerin ekonomisine katkıda bulunuyorum" yorumunda bulundu.
- 14.10.2019
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karahan şampiyonluktan sonra emekli olacaksan birkaç sene daha beklemen lazım.
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Toplam 1
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malik Bu çocukar gerçekten bizi duygulandırıyor allah yolunuzu açık etsin.
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