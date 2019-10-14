Liverpool'un yıldızı Mane yaptıklarıyla 'helal olsun' dedirtiyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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'un yıldızı Mane yaptıklarıyla 'helal olsun' dedirtiyor

Liverpool'un yıldızı Mane yaptıklarıyla 'helal olsun' dedirtiyor

Geçtiğimiz sezon 'un kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası ve 'da büyük pay sahibi olan , attığı goller harici saha dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

'dan haftalık 200 bin euro kazanan , parasını kendinden çok ülkesi Senegal ve için harcamayı tercih ediyor.

Senegalli oyuncu yaptığı yardımlar ile Afrika'da yaşanan açlık, eğitim, barınma gibi konulara çözüm bulmaya çalışıyor.

"İNSANLARA YARDIM EDEBİLİRİM"

Yaptığı yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat, 2 tane uçak isteyeyim? Bu kadar şey benim ya da dünya için ne yapabilir? Bir zamanlar açtım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Zor günler geçirdim, çıplak ayakla oynadım. Eğitimim yok fakat bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum ve insanlarıma yardım edebilirim" dedi.

AİLELERE HER AY 70 EURO ÖDEME

Temmuz ayında Senegal'e açtığı okul ile ilgilide konuşan Mane, "Bir okul, stadyum yaptırdım ve temiz kıyafet, ayakkabı ve yiyecek temin ettim. Burada bulunan fakir insanlara aylık 70 euro ödeme yapıyorum ve bu sayede ailelerin ekonomisine katkıda bulunuyorum" yorumunda bulundu.

  1. 14.10.2019
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