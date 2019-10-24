Mourinho'nun Hamit Altıntop'la ilginç diyaloğu

4 sezon Bayern Münih forması giydikten sonra 2011'de İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile arasında geçen ilginç anıyı paylaştı.

Marca'ya röportaj veren Hamit Altıntop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DELİ MİSİN? REAL'DEN AYRILACAK MISIN?"

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle iyi bir dönem geçiremeyen eski milli yıldız, o dönemki hocası Mourinho'yla takımdan ayrılmak için konuştuğunu ancak tecrübeli teknik adamın kendisine, "Deli misin? Real Madrid'den ayrılacak mısın? Bu mümkün değil... Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin?" dediğini açıkladı.

Eflatun-beyazlı takımda Ronaldo, Casillas, Higuain, Benzema ve Khedira gibi isimlerle takım arkadaşı olduğunu söyleyen Altıntop, "Kendini bu isimler arasında çalışmak zorunda hissediyorsun. Baskı altındaydım ve sırtımdaki sakatlık nedeniyle acı çekiyordum. 3 ay boyunca yalnızca acısız bir antrenman istedim" dedi.

Takımda herkesle iyi anlaştığını sözlerine ekleyen Hamit Altıntop, "Herkesle iyi ilişkilerim vardı. Ancak bir süre boyunca problemlerimi unutmak için inzivaya çekildim. Gerçek Hamit'i gösteremedim. Basını okumuyordum ama hakkımda yazılanları biliyordum" şeklinde konuştu.

"TAKIMA 3-4 YIL LAZIM"

Mevcut teknik direktör Zidane'a da övgüler yağdıran tecrübeli isim, "Mourinho harika işler çıkardı. Zidane'a da büyük saygı duyuyorum. Umuyorum bu durumdan en iyi şekilde çıkacak. Baskı çok fazla ve her maçını kazanması gerekiyor. Real'de tarih yazmıştı. Şu anda Real Madrid genç isimler alarak çok iyi bir iş yaptı. Takımın oturması için 3 ya da 4 yıl geçmesi gerek" diyerek sözlerini noktaladı.



