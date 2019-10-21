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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi. Eflatun-Beyazlılar, buradan konaklayacağı otele doğru hareket etti...
21 Ekim 2019 Pazartesi 16:29 Güncelleme: 21.10.2019 16:35
Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi. Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

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Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti. Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.

Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.

Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı.

Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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