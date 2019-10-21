Real Madrid İstanbul'da! İşte o görüntüler

Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti. Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.
Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda RealMadrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.
RealMadrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'laİstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı.
RealMadrid'in 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: