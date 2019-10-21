UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a geldi. Eflatun-beyazlıların 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo"