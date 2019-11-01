Rodrygo: Zidane'ı ilk gördüğümde titredim

İspanyol devi Real Madrid'in sezon başında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç yıldız Rodrygo, eflatun-beyazlı kulübe ilk gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilya'daki bir televizyon kanalına konuşan genç yetenek, "Zidane'ı önce tanımıyordum çünkü ben geldiğimde o henüz kulübe geri dönmemişti. Sonra onunla karşılaştım ve titremeye başladım. Başından beri bana iyi davrandı. Ondan çok şey öğrendim. Sezon başında sakatlanmıştım ve depresyona girmiştim. Ancak o her gün sağlık bölümüne gelip beni motive etti. Bu aklımı toplamam ve sakatlık sürecini atlatmam açısından çok önemliydi. Zaten sonra da daha güçlü oldum" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e 45 milyon Euro karşılığında transfer olan Rodrygo, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gole imzasını attı.