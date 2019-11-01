Rodrygo: Zidane'ı ilk gördüğümde titredim
Sezon başında Brezilya ekibi Santos'tan Real Madrid'e transfer olan Rodrygo, teknik direktör Zinedine Zidane'la karşılaştığında heyecandan titrediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanyol devi Real Madrid'in sezon başında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç yıldız Rodrygo, eflatun-beyazlı kulübe ilk gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilya'daki bir televizyon kanalına konuşan genç yetenek, "Zidane'ı önce tanımıyordum çünkü ben geldiğimde o henüz kulübe geri dönmemişti. Sonra onunla karşılaştım ve titremeye başladım. Başından beri bana iyi davrandı. Ondan çok şey öğrendim. Sezon başında sakatlanmıştım ve depresyona girmiştim. Ancak o her gün sağlık bölümüne gelip beni motive etti. Bu aklımı toplamam ve sakatlık sürecini atlatmam açısından çok önemliydi. Zaten sonra da daha güçlü oldum" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'e 45 milyon Euro karşılığında transfer olan Rodrygo, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gole imzasını attı.
- 01.11.2019
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Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor!
Toplam 1
Yorum
hakan sizin gibi başkanlar olduğu sürece bu futbol bir adım ilerlemez fb senin rakibin mi 4 yediğin maçlardan önce ödeme yapsaydın takım bu hale g
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Fenerbahçe'den kaleci Altay’a uyarı+terapi
Toplam 2
Yorum
joker62 Ne terapisi oluyor,acaba?Çocuk bırakın FB kalesini alt sıra takımlarında ilk 11 de yer vermezler.Bu ısrar niçin anlamak mümkün değil
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Trabzonspor'a Edgar piyangosu
Toplam 1
Yorum
ercisli yok şimdi buna 4 verdiler ya çok bilmiş başkan vermez oda elinde kalır gelir yattığı yerden para kazanır vermez başkan yani
Rodrygo: Zidane'ı ilk gördüğümde titredim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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