Real Madrid'de deprem! Maç bitmeden stadı terk ettiler
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'de, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından kadroya alınmayan Bale ve James Rodriguez, Betis maçının bitimine 10 dakika kala stadyumdan ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis'le golsüz berabere kalarak liderlik yarışında yara aldı.
Çarşamba günü sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan eflatun-beyazlı takımda dikkat çeken bir olay yaşandı. Marca'da yer alan habere göre teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maçın kadrosuna dahil edilmeyen James Rodriguez ile Gareth Bale mücadelenin bitimine 10 dakika kala stadyumdan ayrıldılar.
İki oyuncunun bu tavrı kulüpte tartışmalara neden oldu.
- 03.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Real Madrid'de deprem! Maç bitmeden stadı terk ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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