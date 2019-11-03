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03 Kasım 2019, Pazar
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'de deprem! Maç bitmeden stadı terk ettiler

Real Madrid'de deprem! Maç bitmeden stadı terk ettiler

'ın Devler Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı 'de, teknik direktör tarafından kadroya alınmayan Bale ve , Betis maçının bitimine 10 dakika kala stadyumdan ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da , sahasında konuk ettiği 'le golsüz berabere kalarak liderlik yarışında yara aldı.

Çarşamba günü sahasında temsilcimiz 'ı ağırlayacak olan eflatun-beyazlı takımda dikkat çeken bir olay yaşandı. Marca'da yer alan habere göre teknik direktör tarafından maçın kadrosuna dahil edilmeyen ile mücadelenin bitimine 10 dakika kala stadyumdan ayrıldılar.

İki oyuncunun bu tavrı kulüpte tartışmalara neden oldu.

  1. 03.11.2019
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