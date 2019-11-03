Real Madrid'de deprem! Maç bitmeden stadı terk ettiler

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis'le golsüz berabere kalarak liderlik yarışında yara aldı.

Çarşamba günü sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan eflatun-beyazlı takımda dikkat çeken bir olay yaşandı. Marca'da yer alan habere göre teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maçın kadrosuna dahil edilmeyen James Rodriguez ile Gareth Bale mücadelenin bitimine 10 dakika kala stadyumdan ayrıldılar.

İki oyuncunun bu tavrı kulüpte tartışmalara neden oldu.