Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Aslan, Devler Ligi'nde Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. Grupta 3 hafta sonunda 1 puanı bulunan ve henüz gol sevinci yaşayamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'da Real Madrid maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
4 Kasım 2019 Pazartesi 10:06
Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

Son iki sezondur şampiyon olan ancak bu sezona çok kötü başlayan ve kendi içinde sancılı değişimler yapan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

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Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

Rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olan Aslan, mutlak puan alması gereken maça daha temkinli çıkacak.

Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

Tecrübeli teknik adam şuursuz hücum yerine orta alanı kalabalık tutup rakibe kolay oyun fırsatı tanımayacak.

Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

ESKİYE DÖNÜŞ

Ligde dört yabancıyı kesen ve bir anlamda "sahada mücadele etmelisiniz" mesajı veren Fatih Hoca, Real karşısında yıldız isimleri yeniden sahaya sürecek.

Fatih Terim'den şok karar! Real Madrid maçında...

Ve tecrübeli hoca 90 dakika boyunca herkesin birbirine yardım etmesini isteyecek.

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