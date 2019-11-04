3 büyüklerin transfer raporu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Süper Lig'de kıyasıya yarış sürerken 3 büyük ekipten Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer kapsamında hareketli günler yaşayacak. Galatasaray istenilen gidişatı yakalayamadığı için kadroda bir revizyon ve transfer hazırlığı içinde... Fenerbahçe'de ise sezon başında alınamayan sol bek transferi için çalışmalar yürütüyor... Beşiktaş'ta da hedef sakatların bir an önce iyileşmesi ve devre arası yapılacak takviyelerle güçlü bir konumuna gelmek. İşte 3 büyüklerin ara transfer dönemi yaklaşırken son durumu ve transfer raporları...

4 Kasım 2019 Pazartesi 07:35 Güncelleme: 04.11.2019 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





