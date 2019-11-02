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02 Kasım 2019, Cumartesi
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sahasında berabere kaldı

Real Madrid sahasında berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da oynanacak maçta 'ın rakibi olan , İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 12. haftasında ile 0-0 berabere kaldı.

'da 'nın deplasmanda Levante'te 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen , sahasında oynadığı maçta 'ten 1 puan aldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Eden Hazard'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda maçın hakemi VAR'a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

'nda oynanan ve 0-0 biten karşılaşma sonrası puanını 22'ye çıkaran Real Madrid, averajla liderliğini koruyan Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı.

La Liga'nın alt sıralarında olan Real Betis ise puanını 13'e çıkardı.

La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ile karşılaşacak.

  1. 03.11.2019
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