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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Messi’den 50’nci frikik golü

Messi’den 50’nci frikik golü

’nın 11’inci haftasında oynanan müsabakada evinde konuk ettiği Valladolid’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Lenglet, 29’uncu dakikada , 34’üncü ve 75’inci dakikalarda ile 77’nci dakikada kaydederken, Valladolid’in tek golü 15’inci dakikada Olivas’tan geldi.

Arjantinli süper yıldız mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Messi, ayrıca 34'üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50'nci frikik golüne imza attı.

, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44'ünü forması ile kaydederken, 6 kez de formasıyla bu sevinci yaşadı.

Valladolid'de forma giyen milli oyuncu ise 66'ncı dakikada Oscar Plano'nun yerine oyuna dahil oldu.

  1. 30.10.2019
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