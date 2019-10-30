Messi’den 50’nci frikik golü

Arjantinli süper yıldız mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Messi, ayrıca 34'üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50'nci frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44'ünü Barcelona forması ile kaydederken, 6 kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla bu sevinci yaşadı.

Valladolid'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal ise 66'ncı dakikada Oscar Plano'nun yerine oyuna dahil oldu.