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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'dan için sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan Şener Özbayraklı için sakatlık açıklaması

maçında sakatlanan 'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanında 'le yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'in 10. haftasında dün 'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçının ilk antrenmanını 'nde teknik direktör yönetiminde yaptı.

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Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcuların, koordinasyon ve sürat çalışması yaparak başladığı belirtildi. Antrenmanın dayanıklılığa yönelik çift kale oyunla sona erdiği kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SAĞ ARKA ADALESİNDE ZORLANMA

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan 'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Şener'le ilgili çekilecek MR sonucu detaylı açıklama yapılacağı aktarıldı.

  1. 02.11.2019
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