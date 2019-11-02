Galatasarya'da şok iddia! Belhanda ve Feghouli...

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, kritik Real Madrid maçı öncesi moral depoladı. Puanını 16'ya yükselterek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol deviyle oynayacağı maçtan puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını da kırmak istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Aslan'ın sahasında Karadeniz temsilcisini mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken, Rizespor maçında yedek soyunan Belhanda ve Feghouli ile ilgili şok bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
2 Kasım 2019 Cumartesi 14:49
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Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.
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Rakibini Talbi'nin kendi kalesine ve RyanBabel'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı RealMadrid maçı öncesi moral depoladı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.
Rizespor galibiyetiyle moral bulan Cimbom, Devler Ligi'nde oynayacağı RealMadrid maçından da puan ya da puanlar alarak Avrupa sahnesindeki şanssızlığını da kırmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeRealMadrid ile oynayacağı maç öncesi moral bulan sarı-kırmızılıların performansını NTV canlı yayınında yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.