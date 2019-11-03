Erman Toroğlu: Bu sene organize işler oluyor!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu Programında oynanan Antalyaspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - Göztepe maçlarını değerlendirdi.
Hakem hatalarını dile getiren Toroğlu, "Organize işler oluyor arkadaş. Bu akşamdan sonra organize işler oluyor. Çok net söylüyorum." ifadelerini kullandı.
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