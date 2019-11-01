Fatih Terim'den flaş karar! Madrid'de kalacaklar
Ligdeki performansıyla taraftara bekleneni bir türlü veremeyen Galatasaray’da sürpriz bir karara imza atıldı. Yeniden çıkışa geçmek adına kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Madrid programında olağanüstü bir uygulamaya gitti. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım’da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid’de kalacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray takımı, Gaziantep deplasmanı öncesinde İspanya'dan İstanbul'a hemen dönmeyecek. Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım'da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid'de kalacak.
CUMA YOLCULUK CUMARTESİ MAÇ
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya'ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid'in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan direk olarak özel uçakla Gaziantep'e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep'te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.
- 01.11.2019
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Fatih Terim'den flaş karar! Madrid'de kalacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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