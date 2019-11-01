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01 Kasım 2019, Cuma
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'den flaş karar! Madrid'de kalacaklar

Fatih Terim'den flaş karar! Madrid'de kalacaklar

Ligdeki performansıyla taraftara bekleneni bir türlü veremeyen ’da sürpriz bir karara imza atıldı. Yeniden çıkışa geçmek adına kolları sıvayan teknik direktör , Madrid programında olağanüstü bir uygulamaya gitti. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım’da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid’de kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan takımı, deplasmanı öncesinde 'dan 'a hemen dönmeyecek. Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım'da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid'de kalacak.

CUMA YOLCULUK CUMARTESİ MAÇ

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya'ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid'in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak.

'in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan direk olarak özel uçakla Gaziantep'e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep'te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.

  1. 01.11.2019
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