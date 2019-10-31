Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 31.10.2019
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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