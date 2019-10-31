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31 Ekim 2019, Perşembe
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Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 10. haftasında yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 31.10.2019
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