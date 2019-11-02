Neşteri vurdu

Fatih Terim, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11'de biri zorunlu 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano, Belhanda, Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi'yi yedeğe çekerken, Marcao da sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz da kulübede oturdu.

KOMPAKT OYNADIK

Sol bekte görev yapan Nagatomo, "3 puana ihtiyacımız vardı ve kazandığımız için çok mutluyum. İyi oynadık, kompakt oynayan bir Galatasaray vardı bugün sahada. Galibiyeti hak ettik" dedi. Samuray, doğru mantalite ile gider ve Galatasaray gibi oynarlarsa Real Madrid maçını da kazanabileceklerini söyledi.

RADAMEL FALCAO YİNE YOK

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Kolombiyalı yıldız böylece üst üste 5 maçını kaçırmış oldu. Öte yandan genç Taylan Antalyalı da Fatih Terim tarafından kadroya alınmadı.

ÇALIK İLK KEZ

Marcao'nun yokluğunda Terim'in şans verdiği Ahmet Çalık, bu sezon ilk kez bir maçta 11'de forma şansı buldu. Tecrübeli stoper, Luyindama ile savunmanın göbeğini kontrol etti. Çalık, "90 dakika herkes üzerine düşen görevi yaptı. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Burada oynuyorsanız hep kendinizi hazır tutmak zorundasınız. Gol yemediğimiz için memnunum" dedi.