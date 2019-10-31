Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Geçtiğimiz hafta oynanan derbi karşılaşmasında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a tribün kapatma cezası verildi. PFDK'nın kararları şu şekilde:

6- Beşiktaş A.Ş.'nin, 27.10.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, 410, 411, 412, SPOR TOTO KUZEY ALT 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Galatasaray A.Ş.'nin, 27.10.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

