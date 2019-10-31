Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim, yönetim ve Serdar Aziz...

Son dönemde kötü günler geçiren Galatasaray'da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenen ve beklenen netice alınamadı. Son olarak Beşiktaş derbisini de kaybeden sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ara transfer döneminde yapılacak operasyona işaret etmiş ve 'Bazı oyunculara son şansını verdik' demişti. Derbi sonrası bir de Lemina, Donk ve Babel'in eğlence görüntüleri Galatasaray'daki krizi farklı bir boyuta taşıdı! Peki, Galatasaray'da neler oluyor? İşte Serdar Aziz detayı, Fatih Terim'in tavrı ve yönetimin kararına dair ayrıntılar...