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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim, yönetim ve Serdar Aziz...
Son dönemde kötü günler geçiren Galatasaray'da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenen ve beklenen netice alınamadı. Son olarak Beşiktaş derbisini de kaybeden sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ara transfer döneminde yapılacak operasyona işaret etmiş ve 'Bazı oyunculara son şansını verdik' demişti. Derbi sonrası bir de Lemina, Donk ve Babel'in eğlence görüntüleri Galatasaray'daki krizi farklı bir boyuta taşıdı! Peki, Galatasaray'da neler oluyor? İşte Serdar Aziz detayı, Fatih Terim'in tavrı ve yönetimin kararına dair ayrıntılar...
31 Ekim 2019 Perşembe 12:16
Güncelleme: 31.10.2019 12:37
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Sezona lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etme hedefleriyle başlayan Galatasaray'da gelinen son durum camiayı ve taraftarları üzdü.
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Yapılan transferlerin yanı sıra gönderilen oyuncular sonrası kabuk değiştiren Galatasaray, 2019-2020 sezonuna bambaşka bir yapı içerisinde başlamıştı.
Hatta dünyada ses getiren bir transfere de imza atarak yönetimin Radamel Falcao'yu takıma kazandırması taraftarları heyecanlandırmıştı.
Ancak gidişata bakıldığında işlerin yolunda olmaması bakımından Galatasaray'da yaşanan birçok kriz olduğuna dair seslerin yükseldi...
İlk olarak Falcao transferinde Terim'in, 'Stoper ve orta saha önceliğimiz olmalı' demesine rağmen yönetimin Falcao ısrarı taraflar arasında gerilime neden oldu.