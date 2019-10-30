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Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz eşliğinde halay çekti! İZLE...

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da futbolcuların Beşiktaş derbisinden sonra bir doğum günü partisine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Babel, Donk ve Lemina yer alırken, futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Galatasaraylı Babel, Donk ve Lemina'nın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri derbi maçtan sonra bir doğum günü partisinde eğlendikleri görüntüler taraftarların tepkisini çekti.

Görüntülerde yer alan futbolculardan Donk, Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği de görülüyor.

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30 Ekim 2019 , Çarşamba
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