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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Yerli ruhu!

Yerli ruhu!

bu sezon ikinci kez bir maça 4 yerli oyuncuyla çıktı. G.Saray yine kazandı. İlk golü hazırladı. Penaltıyı ise Şener yaptırdı.

'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikinci kez 4 yerli oyuncuyla sahaya çıkarken, 3 puanı Talbi'nin kendi kalesine ve penaltıdan 'in attığı goller getirdi. 'in kötü futbolla kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından şans tanıdığı , Emre Mor, ve sergiledikleri hırslı ve mücadeleci futbolla alkış aldı. Ömer Bayram ilk golde ortayı yaptı, Şener de penaltı pozisyonunda şutu çeken isimdi. TÜRK Telekom'daki Demir Grup Sivasspor maçında da Ömer Bayram, Emre Mor, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı ilk onbirde başlamış; sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmıştı. Bu sezonki 4 galibiyetin 2'si, atılan 11 golün 5'i yerli ağırlıklı onbirlerle geldi. Galatasaray dünkü galibiyetle Süper Lig'de puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Cimbom gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Son 6 karşılaşmada 5'inci yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı. Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

ÖMER BAYRAM FIRTINASI
Henry Onyekuru gittikten sonra topu rakip kaleye hızlı götürecek adam sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da Ömer Bayram bu rolü üstlendi... 28 yaşındaki oyuncu dün de en çok atak başlatan isimlerin başında geldi. Savunmasına da yardımı ihmal etmeyen Bayram, 10 ikili mücadele kazanıp arkadaşlarını rahatlattı. Maç sonunda tribünlerden büyük alkış aldı.

BERABER KOŞTUK
Orta sahada canla başla çalışan Seri: "Bu akşam kazanma isteğimizi taraftarımıza gösterdik. Hep beraber koştuk, hep beraber mücadele ettik. Bu galibiyetten çok daha önemli. Normalde 8 numarada oynuyorum ama hocamız bana savunma önünde görev verdi. Ben de yüzde 100'ümü vermeye çalıştım. "

41 KERE MAŞALLAH
Süper Lig'de evinde 41 maçtır kaybetmeyen G.Saray, hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte toplam 34 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı. Telekom'da bu sezonki 4 lig maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alındı.

  1. 2.11.2019
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