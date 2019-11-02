Penaltı tartışması

Mücadelenin ender tartışmalı pozisyonlarından biri 17. dakikada yaşandı. Şener'in içeriye ortaladığı top ceza alanı içinde Melnjak'ın koluna çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Rizesporlu oyuncular karara uzun süre itiraz etse de hakem, VAR'a gitmeye gerek bile duymadı. Penaltı pozisyonu twitter'da da çok kez paylaşılıp yorumlandı. Atışı kullanan Babel topu ağlara gönderdi.

RİZELİ GÖKHAN BİTİREMEDİ

Rizespor'un kalecesi Gökhan Akkan mücadeleyi tamamlayamadı. 24 yaşındaki file bekçisi 54. dakikada yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği kalecinin devam edemeyeceği belli olunca 56. dakikada yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Rizesporlu kalecinin durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

FUTBOLCULAR CUMAYA GİTTİ

Sarı-kırmızılı bazı futbolcular dün cuma namazına gitti. Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık'ın cuma namazında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fotoğraf, taraftarlar tarafında defalarca paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı.

YUNUS AKGÜN'E 5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, 19 yaşındaki Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2023-2024'e kadar uzattığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.