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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Eksik ama yalnız değil

Eksik ama yalnız değil

Her ne kadar karşılaşmasına göre 20 bin kişi gelmese de 29 bin 861 taraftar, iki senedir şampiyonluğu getiren takımlarına desteğini esirgemedi.

, derbisinde gösterdiği silik futbolla büyük tepki çekmişti. Ardından Lemina, Donk ve Babel'in yenilgi sonrası eğlenceye katılması taraftarları çileden çıkarmıştı. 22 Ekim'de oynanan maçına 49 bin 528 taraftar tribündeydi. Dün ise bu sayı yaklaşık 20 bin azaldı. Yine de 29 bin 861 taraftar takımlarını desteklemeye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün gece 'yı yine tribüne çağırmazken, Muslera'ya büyük destek verildi.

ŞAMPİYON TAKIM GELDİ
Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rize maçında tribündeydi. Sporcular şampiyonluk kupalarıyla maç öncesi Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkarak gövde gösterisi yaptı. Diğer yandan her iki takım oyuncuları 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için seremoniye maskeyle çıktı. Böylelikle destek de verildi.

LINNES TRİBÜNDE
Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle lisansı dondurulan Martin Linnes, maçında tribündeki yerini aldı. Norveçli futbolcu her zamanki gibi ailesiyle birlikte takımına destek vermeyi sürdürdü.

  1. 2.11.2019
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