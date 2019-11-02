Eksik ama yalnız değil

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde gösterdiği silik futbolla büyük tepki çekmişti. Ardından Lemina, Donk ve Babel'in yenilgi sonrası eğlenceye katılması taraftarları çileden çıkarmıştı. 22 Ekim'de oynanan Real Madrid maçına 49 bin 528 taraftar tribündeydi. Dün ise bu sayı yaklaşık 20 bin azaldı. Yine de 29 bin 861 taraftar takımlarını desteklemeye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün gece Belhanda'yı yine tribüne çağırmazken, Muslera'ya büyük destek verildi.

ŞAMPİYON TAKIM GELDİ

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rize maçında tribündeydi. Sporcular şampiyonluk kupalarıyla maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkarak gövde gösterisi yaptı. Diğer yandan her iki takım oyuncuları 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için seremoniye maskeyle çıktı. Böylelikle destek de verildi.

LINNES TRİBÜNDE

Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle lisansı dondurulan Martin Linnes, Çaykur Rize maçında tribündeki yerini aldı. Norveçli futbolcu her zamanki gibi ailesiyle birlikte takımına destek vermeyi sürdürdü.