Eksik ama yalnız değil
Her ne kadar Real Madrid karşılaşmasına göre 20 bin kişi gelmese de 29 bin 861 taraftar, iki senedir şampiyonluğu getiren takımlarına desteğini esirgemedi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde gösterdiği silik futbolla büyük tepki çekmişti. Ardından Lemina, Donk ve Babel'in yenilgi sonrası eğlenceye katılması taraftarları çileden çıkarmıştı. 22 Ekim'de oynanan Real Madrid maçına 49 bin 528 taraftar tribündeydi. Dün ise bu sayı yaklaşık 20 bin azaldı. Yine de 29 bin 861 taraftar takımlarını desteklemeye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün gece Belhanda'yı yine tribüne çağırmazken, Muslera'ya büyük destek verildi.
ŞAMPİYON TAKIM GELDİ
Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rize maçında tribündeydi. Sporcular şampiyonluk kupalarıyla maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkarak gövde gösterisi yaptı. Diğer yandan her iki takım oyuncuları 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için seremoniye maskeyle çıktı. Böylelikle destek de verildi.
LINNES TRİBÜNDE
Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle lisansı dondurulan Martin Linnes, Çaykur Rize maçında tribündeki yerini aldı. Norveçli futbolcu her zamanki gibi ailesiyle birlikte takımına destek vermeyi sürdürdü.
- 2.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Eksik ama yalnız değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.