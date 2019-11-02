Sneijder’i yıkan haber
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder kansere yakalandığı belirtildi. Wesley'nin kardeşi Rodney, "Zaman durmuş gibi hissediyoruz. Babamın morali yüksek" dedi.
Aslan'ın efsanesi Wesley Sneijder'e kötü bir haber geldi. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder'in kansere yakalandığı belirtildi. Wesley'nin kardeşi Rodney, "Zaman durmuş gibi hissediyoruz. Babamın morali yüksek" dedi.
ZİDANE ASLARI SAKLIYOR
Devler Ligi'nde 6 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, rotasyona gidiyor. La Liga'da bugün 23.00'te R. Betis'i konuk edecek Los Galacticos'ta Zidane takımını yedek oyunculardan kurup as kadroyu Aslan'a saklayacak.
TUDOR UDINESE'DEN GÖNDERİLDİ
Galatasaray eski hocası Igor Tudor ikinci kez göreve getirildiği Udinese'den gönderildi. Geçen hafta Atalanta'ya 7-1 kaybeden Udinese ardından evinde Roma'ya 4-0 mağlup oldu. Hırvat hoca da kovuldu.
- 2.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Sneijder’i yıkan haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.