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02 Kasım 2019, Cumartesi
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’i yıkan haber

Sneijder’i yıkan haber

'ın eski yıldızı Wesley 'e kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder kansere yakalandığı belirtildi. Wesley'nin kardeşi Rodney, "Zaman durmuş gibi hissediyoruz. Babamın morali yüksek" dedi.

Aslan'ın efsanesi Wesley 'e kötü bir haber geldi. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder'in kansere yakalandığı belirtildi. Wesley'nin kardeşi Rodney, "Zaman durmuş gibi hissediyoruz. Babamın morali yüksek" dedi.

ZİDANE ASLARI SAKLIYOR
Devler Ligi'nde 6 Kasım'da 'ı konuk edecek , rotasyona gidiyor. 'da bugün 23.00'te R. Betis'i konuk edecek Los Galacticos'ta Zidane takımını yedek oyunculardan kurup as kadroyu Aslan'a saklayacak.

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Galatasaray eski hocası Igor ikinci kez göreve getirildiği Udinese'den gönderildi. Geçen hafta Atalanta'ya 7-1 kaybeden Udinese ardından evinde Roma'ya 4-0 mağlup oldu. Hırvat hoca da kovuldu.

  1. 2.11.2019
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