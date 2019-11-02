Sneijder’i yıkan haber

Aslan'ın efsanesi Wesley Sneijder'e kötü bir haber geldi. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder'in kansere yakalandığı belirtildi. Wesley'nin kardeşi Rodney, "Zaman durmuş gibi hissediyoruz. Babamın morali yüksek" dedi.

ZİDANE ASLARI SAKLIYOR

Devler Ligi'nde 6 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, rotasyona gidiyor. La Liga'da bugün 23.00'te R. Betis'i konuk edecek Los Galacticos'ta Zidane takımını yedek oyunculardan kurup as kadroyu Aslan'a saklayacak.

TUDOR UDINESE'DEN GÖNDERİLDİ

Galatasaray eski hocası Igor Tudor ikinci kez göreve getirildiği Udinese'den gönderildi. Geçen hafta Atalanta'ya 7-1 kaybeden Udinese ardından evinde Roma'ya 4-0 mağlup oldu. Hırvat hoca da kovuldu.