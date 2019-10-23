Tuchel ile Mbappe'nin söz dalaşı: Aptal değilim

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Belçika ekibi Club Brugge'u 5-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Fransız ekibinde genç yıldız Kylian Mbappe yedek kulübesinden gelerek 3 gol kaydetti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Mbappe hocasına gönderme yaparak, "İlk 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Bensiz bu maçın zor olacağını göstermek istedim. Futbol benim tutkum. İki ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Bu çok acı vericiydi. Sadece oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN APTAL DEĞİLİM"

Alman teknik adam Thomas Tuchel de Fransız oyuncunun bu sözlerine yanıt verdi ve şöyle konuştu:

Onsuz oynamayı istediğimi düşünmemeli. Mbappe'siz oynamaktan nefret ettiğimi kendisi de biliyor. Kalitesini göstermek zorunda değil. Ben aptal değilim.