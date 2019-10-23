Tuchel ile Mbappe'nin söz dalaşı: Aptal değilim
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede yedek kulübesinden gelerek 3 gol birden atan Kylian Mbappe'nin "Bensiz oynamasının zor olacağını göstermek istedim" sözlerine Tuchel'den yanıt geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Belçika ekibi Club Brugge'u 5-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Fransız ekibinde genç yıldız Kylian Mbappe yedek kulübesinden gelerek 3 gol kaydetti.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Mbappe hocasına gönderme yaparak, "İlk 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Bensiz bu maçın zor olacağını göstermek istedim. Futbol benim tutkum. İki ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Bu çok acı vericiydi. Sadece oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"BEN APTAL DEĞİLİM"
Alman teknik adam Thomas Tuchel de Fransız oyuncunun bu sözlerine yanıt verdi ve şöyle konuştu:
Onsuz oynamayı istediğimi düşünmemeli. Mbappe'siz oynamaktan nefret ettiğimi kendisi de biliyor. Kalitesini göstermek zorunda değil. Ben aptal değilim.
- 23.10.2019
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller
- Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür
- İşte usta yorumcuların Galatasaray-Real Madrid yorumları!
- İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!
- Büyük tepki! 'Fatih Terim formayı adaletsiz dağıtıyor'
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Tuchel ile Mbappe'nin söz dalaşı: Aptal değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.