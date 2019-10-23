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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Tuchel ile Mbappe'nin söz dalaşı: Aptal değilim

Tuchel ile Mbappe'nin söz dalaşı: Aptal değilim

Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde 'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede yedek kulübesinden gelerek 3 gol birden atan 'nin "Bensiz oynamasının zor olacağını göstermek istedim" sözlerine Tuchel'den yanıt geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde temsilcimiz 'la aynı grupta yer alan Saint-Germain, Belçika ekibi 'u 5-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Fransız ekibinde genç yıldız yedek kulübesinden gelerek 3 gol kaydetti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Mbappe hocasına gönderme yaparak, "İlk 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Bensiz bu maçın zor olacağını göstermek istedim. Futbol benim tutkum. İki ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Bu çok acı vericiydi. Sadece oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN APTAL DEĞİLİM"

Alman teknik adam de Fransız oyuncunun bu sözlerine yanıt verdi ve şöyle konuştu:

Onsuz oynamayı istediğimi düşünmemeli. Mbappe'siz oynamaktan nefret ettiğimi kendisi de biliyor. Kalitesini göstermek zorunda değil. Ben aptal değilim.

  1. 23.10.2019
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