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Gecenin olayı sonrası Belhanda... 'Acilen kadro dışı!' Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e kendi sahasında 1-0 yenilerek tur şansını zora sokarken, futboluyla son haftaların eleştirilen ismi Younes Belhanda şimşekleri üzerine çekti. Tribünler, karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Faslı futbolcuya ıslıkla protesto ederken yıldız futbolcu kenara doğru gelirken, taraftarların protestolarına el hareketlerinin yanı sıra sözlü de karşılık verdi. İşte geceye damga vuran olayın ayrıntıları...
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Güncelleme: 23.10.2019 11:08
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Yaşananların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinden tribünlere dönerek iki elini açtı ve taraftara, "Ne yapıyorsunuz" diye sitem ederek oyuncusunu savunmuştu.
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Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala da Belhanda'yı alkışlayarak moral vermeye çalışmıştı ancak Belhanda'nın direkt soyunma odasına gitmişti.
Daha sonra Hasan Şaş, Belhanda'yı kulübeye getirdi ancak olanlar olmuştu artık...
Sosyal medyada Belhanda, yaptığı hareket nedeniyle eleştirilere hedef oldu... İşte o yorumlardan bazıları...