Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 yenildiği mücadeleye Belhanda'nın oyundan alınırken taraftarla yaşadığı tartışma damga vurmuştu. Fransız basını Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı taraftarlara küfrettiğini yazdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:39
Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Galatasaray Devler Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 yenilerek bir puanda kaldı.

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Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Grupta son sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gol atamayan tek takım oldu.

Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Maçta zaman zaman baskılı oynayan ve gol pozisyonları yakalayan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın taraftarla yaşadığı tartışma güne damgasını vurdu.

Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftarlara karşılık veren Faslı futbolcunun sarı-kırmızılılara küfrettiği ifade edildi.

Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre Belhanda, kendisine tepki gösteren taraftarlara karşı ağır ifadeler kullandı.

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