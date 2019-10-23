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Real Madrid maçında Belhanda'dan Galatasaray taraftarlarına şok küfür
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 yenildiği mücadeleye Belhanda'nın oyundan alınırken taraftarla yaşadığı tartışma damga vurmuştu. Fransız basını Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı taraftarlara küfrettiğini yazdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Ekim 2019 Çarşamba 07:39
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Galatasaray Devler Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 yenilerek bir puanda kaldı.
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Grupta son sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gol atamayan tek takım oldu.
Maçta zaman zaman baskılı oynayan ve gol pozisyonları yakalayan Galatasaray'da YounesBelhanda'nın taraftarla yaşadığı tartışma güne damgasını vurdu.
Oyundan alınırken kendisini ıslıklayan taraftarlara karşılık veren Faslı futbolcunun sarı-kırmızılılara küfrettiği ifade edildi.
Fransız basınından RMCSport'ta yer alan habere göre Belhanda, kendisine tepki gösteren taraftarlara karşı ağır ifadeler kullandı.