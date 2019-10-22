Shakhtar sahasında Zagreb'e diş geçiremedi!
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 3. karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. C Grubu'nda Shakhtar Donetsk, sahasında Dinamo Zagreb'i ağırladı.
Ev sahibi ekip 16. dakikada Konoplyanka ile 1-0 öne geçerken, deplasman ekibi 25. dakikada Olmo ile skoru eşitledi.
İlkyarıda başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarının 60. dakikasında Hırvat ekibi Orsic'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
Dakikalar 75'i gösterirken Ukrayna temsilcisi Dodo ile eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla iki ekip de puanını 4'e yükseltti.
- 22.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 22:37
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İşte Sosa
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mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
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karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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