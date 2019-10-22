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22 Ekim 2019, Salı
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Shakhtar sahasında Zagreb'e diş geçiremedi!

Shakhtar sahasında Zagreb'e diş geçiremedi!

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu 'nde 3. karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi , sahasında Hırvat temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA 'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. 'nda , sahasında 'i ağırladı.

Ev sahibi ekip 16. dakikada Konoplyanka ile 1-0 öne geçerken, deplasman ekibi 25. dakikada Olmo ile skoru eşitledi.

İlkyarıda başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 60. dakikasında Hırvat ekibi Orsic'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 75'i gösterirken Ukrayna temsilcisi Dodo ile eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla iki ekip de puanını 4'e yükseltti.

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 22:37
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