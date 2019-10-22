Shakhtar sahasında Zagreb'e diş geçiremedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. C Grubu'nda Shakhtar Donetsk, sahasında Dinamo Zagreb'i ağırladı.

Ev sahibi ekip 16. dakikada Konoplyanka ile 1-0 öne geçerken, deplasman ekibi 25. dakikada Olmo ile skoru eşitledi.

İlkyarıda başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 60. dakikasında Hırvat ekibi Orsic'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 75'i gösterirken Ukrayna temsilcisi Dodo ile eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla iki ekip de puanını 4'e yükseltti.